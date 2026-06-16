Эдуарду Камавинга может продолжить карьеру в Серии А

Миланский "Интер" рассматривает возможность приобретения полузащитника мадридского "Реала" и сборной Франции Эдуарду Камавинга в летнее трансферное окно, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo.

Итальянский клуб следит за ситуацией вокруг 23-летнего футболиста. Контракт Камавинга с "Реалом" действует до лета 2029 года. По информации источника, мадридский клуб готов изучить предложения по французскому хавбеку в случае их поступления.

В сезоне-2025/2026 Камавинга принял участие в 43 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Француз выступает за "Реал" с 2021 года после перехода из "Ренна". Контракт полузащитника с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.