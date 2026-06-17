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Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции

Мировой футбол
Новости
17 Июня 2026 01:30
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Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оформил дубль в матче чемпионата мира-2026 против Сенегала (3:1). Для него эти голы стали 57-м и 58-м за национальную команду, сообщает İdman.Biz.

27-летний француз обошел экс-форварда "трехцеветных" Оливье Жиру по голам и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции.

На счету Мбаппе 58 забитых мячей в 99 играх на международном уровне, а у Жиру — 57 голов в 137 матчах. Также в топ-6 по этому показателю входят Тьерри Анри (51 гол), Антуан Гризманн (44), Мишель Платини (41) и Карим Бензема (37).

Франция набрала 3 очка и вышла на первое место в группе I. Сенегал — на последней строчке.

İdman.Biz
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