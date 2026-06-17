"Челси" заинтересовался вингером "Эвертона"

Вингер "Эвертона" Илиман Ндиайе может продолжить карьеру в "Челси".

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на журналиста Саймона Филлипса, лондонский клуб проявляет интерес к 26-летнему футболисту сборной Сенегала.

По информации источника, "Челси" уже направил запрос относительно возможного трансфера игрока в летнее межсезонье.

Ндиайе выступает за "Эвертон" с 2024 года, когда перебрался в английский клуб из французского "Марселя" за 18 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 сенегальский футболист провел 34 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.

Действующий контракт игрока с "Эвертоном" рассчитан до 30 июня 2029 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 55 миллионов евро.