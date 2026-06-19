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Бывший форвард "Челси" получил руководящую должность во Франции

Мировой футбол
Новости
19 Июня 2026 20:21
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Бывший форвард "Челси" получил руководящую должность во Франции

Экс-нападающий сборной Сенегала и лондонского "Челси" Демба Ба вернулся во французский футбол в новом качестве.

Как сообщает İdman.biz, 40-летний специалист назначен спортивным директором клуба "Гавр".

О назначении бывшего футболиста официально объявила пресс-служба французского клуба.

Демба Ба является воспитанником французского футбола и хорошо знаком с местным чемпионатом. За время игровой карьеры он выступал за ряд известных европейских клубов, включая "Хоффенхайм", "Вест Хэм", "Ньюкасл", "Челси" и "Бешикташ".

Наиболее успешный период карьеры сенегальца пришелся на выступления в английской Премьер-лиге, где он зарекомендовал себя как один из самых результативных нападающих своего поколения.

По итогам сезона-2025/26 "Гавр" занял 14-е место в чемпионате Франции и сохранил прописку в Лиге 1. Руководство клуба рассчитывает, что опыт и связи Демба Ба помогут команде укрепить позиции в элите французского футбола.

İdman.Biz
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