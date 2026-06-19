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Ведущую уволили после ложного сообщения о смерти отца Лионеля Месси

Мировой футбол
Новости
19 Июня 2026 12:41
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Ведущую уволили после ложного сообщения о смерти отца Лионеля Месси

Аргентинская телеведущая Флоренсия Пенья лишилась работы после того, как в прямом эфире сообщила недостоверную информацию об отце Лионеля Месси.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Infobae, инцидент произошел в программе El Show del Verano на канале Luzu TV.

Во время эфира Пенья заявила, что отец капитана сборной Аргентины Хорхе Месси якобы скончался, из-за чего футболисту придется покинуть расположение национальной команды во время чемпионата мира.

Информация быстро разошлась по социальным сетям, однако вскоре выяснилось, что она не соответствует действительности.

Затем ведущая принесла публичные извинения и признала свою ошибку.

После этого руководство канала выступило с официальным заявлением, объявив об увольнении всех причастных к распространению непроверенной информации.

"Мы глубоко сожалеем о случившемся в эфире. Наш канал считает недопустимым распространение конфиденциальной информации без надлежащей проверки. По этой причине принято решение об увольнении всех виновных. Флоренсия Пенья покинет свой пост", — говорится в заявлении владельца канала Николаса Оккиато.

Ранее семья Лионеля Месси была вынуждена выступить с отдельным заявлением по поводу состояния здоровья Хорхе Месси.

Поводом стали сообщения о том, что слезы форварда после первого гола в матче чемпионата мира против Алжира (3:0) могли быть связаны с проблемами со здоровьем у его 67-летнего отца.

При этом семья подтвердила наличие проблем со здоровьем у Хорхе Месси, однако опровергла слухи о его смерти.

Напомним, Хорхе Месси на протяжении многих лет является агентом и главным представителем восьмикратного обладателя "Золотого мяча".

İdman.Biz
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