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Капитан сборной Азербайджана: "Это был психологически сложный групповой этап" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Мировой футбол
Новости
19 Июня 2026 15:27
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Капитан сборной Азербайджана: "Это был психологически сложный групповой этап" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Капитан сборной Азербайджана по баскетболу Амиль Гамзаев поделился с İdman.Biz мнением о подготовке национальной команды и выступлении в отборочном цикле.

"Мы не привыкли собираться в национальной команде сразу после окончания сезона", - отметил баскетболист.

По словам Гамзаева, нынешние учебно-тренировочные сборы стали для игроков необычным опытом.

"Раньше сборная проводила тренировки по ходу сезона. Для нас это новый опыт, но считаю, что такие сборы полезны. Интенсивность тренировок скорректирована с учетом нагрузки, которую игроки получили в своих клубах. Впереди нас ждут два товарищеских матча против Беларуси. Это хорошая команда, соперник нашего уровня", - заявил капитан.

Гамзаев также подвел итоги выступления команды в отборочном турнире.

"С психологической точки зрения групповой этап получился непростым. Стартовать выездным матчем против фаворита группы Северной Македонии было тяжело. Несмотря на поражение от Люксембурга, мы провели хороший матч. Победа в гостях над Ирландией добавила нам уверенности. Неплохо сложилась и игра с Северной Македонией. Мы по-прежнему сохраняем шансы на второе место и можем выиграть два оставшихся матча", - подчеркнул он.

Шахрияр Самедов
İdman.Biz
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