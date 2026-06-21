"Манчестер Сити" готов выплатить более 11,5 млн евро ради Марески

Футбольный клуб "Манчестер Сити" близок к назначению Энцо Марески на пост главного тренера команды.

Как сообщает İdman.Biz, по информации британского издания The Guardian, для завершения сделки клубу придется выплатить "Челси" компенсацию, сумма которой может превысить 11,5 млн евро.

По данным источника, переговоры между клубами продолжаются. В лондонском клубе считают, что Мареска нарушил условия контракта, ведя переговоры с потенциальным работодателем, оставаясь главным тренером "Челси".

Руководство "синих" уверено, что уход итальянца негативно сказался на результатах команды. В минувшем сезоне лондонцы заняли лишь 10-е место в Премьер-лиге и не смогли квалифицироваться в еврокубки.

Несмотря на разногласия, стороны сохраняют рабочие отношения и рассчитывают урегулировать вопрос без судебных разбирательств. Сообщается, что "Челси" располагает доказательствами, которые могли бы стать основанием для обращения в руководство Премьер-лиги или судебного иска против тренера, однако клуб, вероятно, откажется от этих шагов в случае достижения соглашения.

Напомним, два года назад "Челси" выплатил 9,2 млн евро "Лестеру" за досрочное расторжение контракта с Мареской. В январе нынешнего года лондонцы также заплатили крупную компенсацию "Страсбургу" при назначении Лиама Росеньора.

Отмечается, что у "Манчестер Сити" достаточно времени для завершения переговоров. Команда начнет подготовку к новому сезону лишь в середине следующего месяца, поскольку сразу 19 футболистов клуба участвуют в чемпионате мира 2026 года.

Сам Мареска, как утверждает источник, рассчитывает как можно скорее приступить к работе в новом клубе.