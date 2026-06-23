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Томас Тухель раскритиковал водные паузы на ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
23 Июня 2026 09:57
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Томас Тухель раскритиковал водные паузы на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что обязательные паузы на воду на чемпионате мира-2026 влияют на ход матчей сильнее, чем он ожидал.

Как сообщает İdman.Biz, немецкий специалист поделился мнением в интервью BBC.

"Сейчас я думаю, что эти паузы влияют на игру больше, чем я представлял изначально. Раньше подобные остановки тоже были в матчах, проходивших в сильную жару. Это было необходимо, но такие паузы длились меньше и применялись лишь в отдельных встречах. Сейчас же ради справедливости это происходит в каждом матче. В итоге игра делится на четыре части. И это меняет характер встречи сильнее, чем я думал", - сказал Тухель.

Напомним, что на чемпионате мира-2026 в середине каждого тайма введены обязательные трехминутные паузы на воду. Ранее ФИФА сообщала, что на матчах Евро-2028 такая практика применяться не будет.

İdman.Biz
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