ЧМ-2026: Дубль Холанда вывел Норвегию в плей-офф чемпионата мира - ВИДЕО

Сборная Норвегии досрочно обеспечила себе место в плей-офф чемпионата мира-2026, победив Сенегал во втором туре группового этапа.

Как сообщает İdman.Biz, матч группы I на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде завершился победой норвежцев со счетом 3:2.

Счет на 43-й минуте открыл защитник Маркус Педерсен, который появился на поле после ранней замены уже на 13-й минуте встречи.

Сразу после перерыва преимущество европейской команды удвоил Эрлинг Холанд. Однако сенегальцы быстро сократили отставание благодаря голу Исмаилы Сарра на 53-й минуте.

Спустя пять минут Холанд вновь поразил ворота соперника и оформил дубль, забив свой третий мяч на нынешнем чемпионате мира. Уже в компенсированное время Сарр также оформил дубль, но спасти свою команду от поражения не сумел.

После двух туров Норвегия набрала шесть очков и гарантировала себе выход в плей-офф турнира. Ранее путевку в следующую стадию из группы I также обеспечила Франция, разгромившая Ирак со счетом 3:0.

В заключительном туре группового этапа норвежцы сыграют с Францией в матче за первое место в группе, а Сенегал встретится с Ираком. Обе встречи состоятся 26 июня.