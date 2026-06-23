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Аргентина потеряла защитника перед заключительным матчем группового этапа ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
23 Июня 2026 06:13
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Аргентина потеряла защитника перед заключительным матчем группового этапа ЧМ-2026

Сборная Аргентины столкнулась с кадровой потерей после победного матча второго тура чемпионата мира-2026 против Австрии (2:0).

Как сообщает İdman.Biz, защитник команды Кристиан Ромеро не сможет принять участие в заключительной встрече группового этапа против Иордании.

По информации журналиста Гастона Эдула, во втором тайме матча с Австрией футболист почувствовал дискомфорт в колене, которое ранее уже беспокоило его из-за травмы. Именно поэтому Ромеро был заменен на Николаса Отаменди.

Ожидается, что защитник пропустит несколько дней, однако медицинский штаб сборной не считает повреждение серьезным. Сообщается, что Ромеро сможет вернуться на поле уже в матчах плей-офф и продолжить выступление на чемпионате мира.

Напомним, что сборная Аргентины обыграла Австрию со счетом 2:0 благодаря дублю Лионеля Месси и досрочно обеспечила себе выход в 1/16 финала турнира.

Примечательно, что все пять мячей аргентинской команды на ЧМ-2026 на данный момент забил именно Месси, который является лучшим бомбардиром нынешнего мундиаля.

İdman.Biz
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