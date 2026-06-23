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Иран обратился к своим фанатам перед решающим матчем на ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
23 Июня 2026 04:23
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Иран обратился к своим фанатам перед решающим матчем на ЧМ-2026

Федерация футбола Ирана выступила с обращением к болельщикам, которые отправились в США для поддержки национальной команды на чемпионате мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, в организации выразили признательность поклонникам сборной за поддержку в непростой политической обстановке и призвали продолжать поддерживать команду на турнире.

Соответствующее обращение активно распространяется в социальных сетях иранской федерации и болельщицких сообществ.

Сборная Ирана продолжает борьбу за выход в плей-офф мирового первенства. После двух туров команда имеет в активе два очка, сыграв вничью с Новой Зеландией и Бельгией.

Впереди у иранцев решающий матч группового этапа против сборной Египта, который определит дальнейшие перспективы команды на турнире.

Напомним, что дебют сборной Ирана на чемпионатах мира состоялся в 1998 году. Тогда иранская команда обыграла в группе сборную США, однако выйти в плей-офф не смогла. Сейчас команда рассчитывает впервые за долгое время преодолеть групповой барьер и продолжить выступление на мундиале.

İdman.Biz
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