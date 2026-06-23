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ФИФА выступила с заявлением после остановки матча Франция - Ирак

ЧМ-2026
Новости
23 Июня 2026 03:03
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ФИФА выступила с заявлением после остановки матча Франция - Ирак

Международная федерация футбола (ФИФА) прокомментировала ситуацию с временной остановкой матча чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Ирака.

Как сообщает İdman.Biz, встреча группы I, проходящая в Филадельфии, была прервана из-за неблагоприятных погодных условий.

В официальном заявлении ФИФА отмечается, что причиной остановки игры стал риск удара молнии в непосредственной близости от стадиона.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в Филадельфии, включая риск удара молнии вблизи стадиона, матч чемпионата мира между Францией и Ираком приостановлен. Объявлен 30-минутный перерыв, однако ситуация все еще находится под наблюдением, чтобы определить возможность дальнейших задержек.

ФИФА будет следовать протоколам безопасности, установленным местными властями, и матч возобновится, как только это будет безопасно. Безопасность всех лиц является приоритетом ФИФА. Мы благодарим всех болельщиков за понимание и сотрудничество", - говорится в заявлении организации.

На момент остановки встречи сборная Франции вела в счете 1:0 благодаря голу Килиана Мбаппе на 14-й минуте.

Напомним, что на чемпионате мира-2026 действует специальный протокол безопасности, согласно которому матчи могут быть временно остановлены при угрозе грозы и ударов молнии в районе стадиона.

İdman.Biz
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