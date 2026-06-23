Клозе поздравил Месси с мировым рекордом на ЧМ

Бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе отреагировал на рекорд Лионеля Месси по количеству голов на чемпионатах мира.

Как сообщает İdman.Biz, аргентинец оформил дубль в матче второго тура ЧМ-2026 против Австрии (2:0) и довел число своих мячей на мундиалях до 18.

Благодаря этому достижению Месси обошел самого Клозе, который ранее удерживал рекорд с 16 голами.

Немецкий форвард с юмором и уважением отнесся к своему преемнику.

"Я ведь всегда говорил, что Месси не так уж плох! Лионель Месси - лучший футболист всех времен для меня! Поздравляю, чемпион!" - приводит слова Клозе Süddeutsche Zeitung.

Напомним, первый гол в ворота Австрии позволил Месси стать единоличным рекордсменом чемпионатов мира, а второй увеличил его преимущество над ближайшими преследователями.

После двух туров сборная Аргентины набрала шесть очков и досрочно обеспечила себе место в плей-офф чемпионата мира. Лионель Месси является лучшим бомбардиром нынешнего турнира с пятью забитыми мячами.