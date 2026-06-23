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Мбаппе приблизился к рекорду Месси на чемпионатах мира

ЧМ-2026
Новости
23 Июня 2026 01:35
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Мбаппе приблизился к рекорду Месси на чемпионатах мира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе продолжает подниматься в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира.

Как сообщает İdman.Biz, форвард отличился в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Ирака, открыв счет на 14-й минуте встречи.

Этот гол стал для Мбаппе 15-м на мировых первенствах. Таким образом, француз сократил отставание от рекордсмена турнира Лионеля Месси до трех мячей.

Накануне капитан сборной Аргентины оформил дубль в матче с Австрией (2:0) и довел свой бомбардирский счет на чемпионатах мира до 18 голов, установив новый исторический рекорд.

На момент публикации новости сборная Франции ведет в счете в матче с Ираком - 1:0.

Напомним, в стартовом туре французы обыграли Сенегал со счетом 3:1, а Ирак уступил Норвегии - 1:4. В заключительном туре группового этапа Франция встретится с Норвегией, а Ирак сыграет с Сенегалом.

İdman.Biz
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