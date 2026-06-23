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Жена Месси обратилась к нему после рекорда на ЧМ: "Я люблю тебя, Лео"

ЧМ-2026
Новости
23 Июня 2026 05:36
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Жена Месси обратилась к нему после рекорда на ЧМ: "Я люблю тебя, Лео"

Супруга Лионеля Месси Антонелла Рокуццо опубликовала трогательное сообщение после того, как капитан сборной Аргентины стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

Как сообщает İdman.Biz, рекорд был установлен в матче второго тура ЧМ-2026 против Австрии, который завершился победой аргентинцев со счетом 2:0.

Месси оформил дубль и довел количество своих голов на чемпионатах мира до 18, превзойдя достижение бывшего нападающего сборной Германии Мирослава Клозе, на счету которого 16 мячей.

После исторического успеха Антонелла Рокуццо разместила в социальных сетях фотографию с детьми и обратилась к своему супругу.

"Какая привилегия - видеть, как ты снова и снова творишь историю. Я люблю тебя, Лео Месси!" - написала она.

Напомним, что благодаря победе над Австрией сборная Аргентины досрочно обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира. Следующий матч команда Лионеля Месси проведет 28 июня против Иордании.

İdman.Biz
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