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ЧМ-2026: Мбаппе открыл счет в матче Франция - Ирак - ОБНОВЛЯЕТСЯ + ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
23 Июня 2026 01:15
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ЧМ-2026: Мбаппе открыл счет в матче Франция - Ирак

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вывел свою команду вперед в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Ирака.

Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на стадионе "Линкольн Файненшел Филд" в Филадельфии (США).

Форвард французов отличился на 14-й минуте и открыл счет в поединке - 1:0.

Для Мбаппе этот гол стал очередным на мировых первенствах. Француз продолжает погоню за рекордом Лионеля Месси, который после дубля в матче с Австрией довел свой счет до 17 голов на чемпионатах мира.

В первом туре Франция обыграла Сенегал со счетом 3:1, тогда как Ирак потерпел поражение от Норвегии - 1:4.

Победа в сегодняшнем матче может досрочно вывести французскую сборную в плей-офф чемпионата мира.

01:00

На чемпионате мира по футболу 2026 года стартовал матч второго тура группы I между сборными Франции и Ирака.

Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на стадионе "Линкольн Файненшел Филд" в Филадельфии (США).

Главным арбитром поединка назначен канадский рефери Дрю Фишер.

Сборная Франции начала игру в следующем составе: Меньян, Динь, Упамекано, Кунде, Салиба, Коне, Рабьо, Дембеле, Мбаппе, Олисе и Баркола.

За команду Ирака с первых минут вышли Басил, Али, Тахсин, Хашем, Доски, Байеш, Икбаль, Аль-Аммари, Исмаил, Касем и Хуссейн.

Перед началом второго тура французы лидировали в группе I после победы над Сенегалом со счетом 3:1. Иракская сборная в стартовом матче уступила Норвегии - 1:4.

В третьем туре Франция сыграет с Норвегией, а Ирак встретится с Сенегалом. Матчи состоятся 27 июня.

İdman.Biz
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