Алжир обыграл Иорданию и сохранил шансы на плей-офф ЧМ-2026

Сборная Алжира одержала волевую победу над Иорданией во 2-м туре группового этапа чемпионата мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, встреча группы J завершилась со счетом 2:1 в пользу североафриканской команды.

Счет в матче на 36-й минуте открыл полузащитник сборной Иордании Низар Аль-Рашдан. Однако после перерыва Алжир сумел переломить ход встречи. На 69-й минуте равновесие восстановил Надир Бенбуали, а на 82-й победный мяч забил Амин Гуири.

После двух туров в активе Алжира 3 очка. Команда сохраняет шансы на выход в плей-офф. Иордания, потерпев второе поражение подряд, лишилась возможности пробиться в следующую стадию турнира.

В другом матче группы Аргентина обыграла Австрию (2:0) и с 6 очками досрочно обеспечила себе место в плей-офф. У Австрии также 3 балла, и именно с ней Алжир встретится в заключительном туре.