23 Июня 2026
RU

Алжир обыграл Иорданию и сохранил шансы на плей-офф ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
23 Июня 2026 09:16
26
Алжир обыграл Иорданию и сохранил шансы на плей-офф ЧМ-2026

Сборная Алжира одержала волевую победу над Иорданией во 2-м туре группового этапа чемпионата мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, встреча группы J завершилась со счетом 2:1 в пользу североафриканской команды.

Счет в матче на 36-й минуте открыл полузащитник сборной Иордании Низар Аль-Рашдан. Однако после перерыва Алжир сумел переломить ход встречи. На 69-й минуте равновесие восстановил Надир Бенбуали, а на 82-й победный мяч забил Амин Гуири.

После двух туров в активе Алжира 3 очка. Команда сохраняет шансы на выход в плей-офф. Иордания, потерпев второе поражение подряд, лишилась возможности пробиться в следующую стадию турнира.

В другом матче группы Аргентина обыграла Австрию (2:0) и с 6 очками досрочно обеспечила себе место в плей-офф. У Австрии также 3 балла, и именно с ней Алжир встретится в заключительном туре.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

АФИША ЧМ-2026: Сегодня сыграют сборные Роналду, Кейна, Модрича и Луиса Диаса
09:28
ЧМ-2026

АФИША ЧМ-2026: Сегодня сыграют сборные Роналду, Кейна, Модрича и Луиса Диаса

В ночь на 24 июня по бакинскому времени состоятся четыре матча группового этапа

ЧМ-2026: Дубль Холанда вывел Норвегию в плей-офф чемпионата мира
08:36
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Дубль Холанда вывел Норвегию в плей-офф чемпионата мира - ВИДЕО

Дубль Холанда принес скандинавам вторую победу подряд

Франция разгромила Ирак и досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2026
08:16
ЧМ-2026

Франция разгромила Ирак и досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2026 - ОБНОВЛЕНО\ФОТО + ВИДЕО

Дубль Мбаппе и гол Дембеле принесли французам вторую победу подряд

Аргентина потеряла защитника перед заключительным матчем группового этапа ЧМ-2026
06:13
ЧМ-2026

Аргентина потеряла защитника перед заключительным матчем группового этапа ЧМ-2026

Ромеро пропустит игру с Иорданией из-за проблем с коленом
Жена Месси обратилась к нему после рекорда на ЧМ: "Я люблю тебя, Лео"
05:36
ЧМ-2026

Жена Месси обратилась к нему после рекорда на ЧМ: "Я люблю тебя, Лео"

Антонелла Рокуццо поздравила капитана сборной Аргентины после исторического достижения

Иран обратился к своим фанатам перед решающим матчем на ЧМ-2026
04:23
ЧМ-2026

Иран обратился к своим фанатам перед решающим матчем на ЧМ-2026

Фанаты приехали в США поддержать национальную команду в непростой период

Самое читаемое

Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира - ВИДЕО
22 Июня 09:14
ЧМ-2026

Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира - ВИДЕО

Команда Хоссама Хассана обыграла Новую Зеландию в матче второго тура ЧМ-2026

Рафинья почти точно выбыл до конца ЧМ-2026
20 Июня 12:53
ЧМ-2026

Рафинья почти точно выбыл до конца ЧМ-2026

В сборной Бразилии подтвердили, что вингер получил повреждение в матче с Гаити

Ундава признали лучшим игроком матча Германия — Кот-д'Ивуар
21 Июня 03:44
ЧМ-2026

Ундава признали лучшим игроком матча Германия — Кот-д'Ивуар

Ундав забил свой третий гол на ЧМ-2026
Месси может вновь сыграть за "Барселону"
21 Июня 17:30
Мировой футбол

Месси может вновь сыграть за "Барселону"

Аргентинец способен провести прощальный матч за каталонский клуб в 2027 году