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Капитан "Араз-Нахчывана" покинул клуб

Азербайджанский футбол
Новости
25 Июня 2026 14:31
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Капитан "Араз-Нахчывана" покинул клуб

Футбольный клуб "Араз-Нахчыван" расстался с защитником Урфаном Аббасовым.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб, срок действия контракта с 33-летним фланговым защитником завершился, и соглашение не было продлено.

Аббасов выступал за "Араз-Нахчыван" с 2024 года и был капитаном команды.

Ранее "Араз-Нахчыван" также не продлил контракты с Рамоном Мачадо, Хамиду Кейта, Баром Коэном, Нуну Родригешем, Рахилем Мамедовым, Бахтияром Гасанализаде, Джошгуном Диниевым, Кристианом Аврамом, Фелипе Сантосом и Ба-Муака Симакалой.

В то же время "Араз-Нахчыван" осуществил очередной трансфер. В новом сезоне за команду будет выступать Ровлан Мурадов.

С полузащитником подписан контракт сроком на один год.

Мурадов является воспитанником "Габалы". В разные годы футболист выступал за дублирующий состав чешской "Славии", U19 "Карабаха", "Габалы", "Сумгайыт" и "Зиря". Он также играл за сборные Азербайджана U19 и U21.

"Араз-Нахчыван" ранее подписал новые соглашения с Тарланом Ахмедли, Омаром Булудовым, Славиком Алхасовым, Ибрагимом Пириевым, Ульви Искендеровым, Рашадом Гасановым, Альберто Гарсией Фернандесом, Александро Эррерой и Лукой Думанчичем.

İdman.Biz
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