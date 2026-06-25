25 Июня 2026
RU

Ровшан Наджаф: "Выбор Азербайджана - пример успешного сотрудничества АФФА и ФИФА"

Азербайджанский футбол
Новости
25 Июня 2026 15:24
25
Ровшан Наджаф: "Выбор Азербайджана - пример успешного сотрудничества АФФА и ФИФА"

Президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшан Наджаф прокомментировал решение Бюро Совета ФИФА доверить Азербайджану проведение чемпионата мира U15 и фестиваля по футболу (FIFA U15 World Cup & Festival 2026).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АФФА, турнир пройдет в октябре текущего года.

"Решением Бюро Совета ФИФА наша страна в октябре этого года примет первый чемпионат мира среди команд, составленных из футболистов до 15 лет, а также фестиваль по футболу 2026 года. Это решение прежде всего является ярким результатом внимания и заботы Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к развитию спорта, в том числе футбола, а также успешной спортивной политики нашего государства.То, что проведение турнира доверено Азербайджану, имеющему богатый опыт организации международных соревнований, крупных и авторитетных мероприятий, является проявлением сильных позиций нашей страны как спортивного государства.

Выбор Азербайджана в качестве хозяина чемпионата мира, который будет организован впервые и пройдет в новом формате, также является очередным примером успешного сотрудничества между АФФА и ФИФА. В этой связи выражаем благодарность руководству ФИФА за доверие, оказанное АФФА. От всей души поздравляем футбольную общественность Азербайджана с этим знаменательным событием", - заявил Наджаф.

Чемпионат мира U-15 и фестиваль по футболу пройдет с 22 по 31 октября 2026 года.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Экс-футболист "Туран Товуза" может продолжить карьеру за рубежом
16:25
Азербайджанский футбол

Экс-футболист "Туран Товуза" может продолжить карьеру за рубежом

Шахрияр Алиев получил предложение из чемпионата Узбекистана

"Габала" направит часть средств АФФА на детский футбол
15:59
Азербайджанский футбол

"Габала" направит часть средств АФФА на детский футбол

Клуб получил 379 987 манатов и специальную премию за доверие местным игрокам

В России надеются полноценно вернуться в турниры ФИФА после ЧМ U15 в Азербайджане
15:11
Азербайджанский футбол

В России надеются полноценно вернуться в турниры ФИФА после ЧМ U15 в Азербайджане

Министр спорта РФ приветствовал допуск российской команды к предстоящему в Азербайджане мировому первенству

"Ханкенди" готовится продлить контракт с главным тренером
14:56
Азербайджанский футбол

"Ханкенди" готовится продлить контракт с главным тренером

Заур Гаджиев вывел команду в Первую лигу

Капитан "Араз-Нахчывана" покинул клуб
14:31
Азербайджанский футбол

Капитан "Араз-Нахчывана" покинул клуб

Нахчыванцы не продлили контракт с Урфаном Аббасовым

"Габала" продлила контракт с защитником
13:58
Азербайджанский футбол

"Габала" продлила контракт с защитником

Махамаду Ба интересуются клубы из нескольких стран

Самое читаемое

Анчелотти включил Неймара в состав: звезда Бразилии сыграет с Шотландией
24 Июня 10:33
ЧМ-2026

Анчелотти включил Неймара в состав: звезда Бразилии сыграет с Шотландией

Главный тренер "селесао" заявил, что нападающий полностью восстановился после травмы и готов выйти на поле на чемпионате мира по футболу

Чемпион мира 1996 года предупредил "Мерседес" о Хэмилтоне
23 Июня 10:28
Формула 1

Чемпион мира 1996 года предупредил "Мерседес" о Хэмилтоне

Деймон Хилл считает, что внутрикомандная борьба может сыграть на руку британцу

АФИША ЧМ-2026: сегодня сыграют сборные Роналду, Кейна, Модрича и Луиса Диаса
23 Июня 09:28
ЧМ-2026

АФИША ЧМ-2026: сегодня сыграют сборные Роналду, Кейна, Модрича и Луиса Диаса

В ночь на 24 июня по бакинскому времени состоятся четыре матча группового этапа

ЧМ-2026: Португалия разгромила Узбекистан - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
23 Июня 23:00
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Португалия разгромила Узбекистан - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

У Роналду - дубль