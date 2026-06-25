Ровшан Наджаф: "Выбор Азербайджана - пример успешного сотрудничества АФФА и ФИФА"

Президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшан Наджаф прокомментировал решение Бюро Совета ФИФА доверить Азербайджану проведение чемпионата мира U15 и фестиваля по футболу (FIFA U15 World Cup & Festival 2026).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АФФА, турнир пройдет в октябре текущего года.

"Решением Бюро Совета ФИФА наша страна в октябре этого года примет первый чемпионат мира среди команд, составленных из футболистов до 15 лет, а также фестиваль по футболу 2026 года. Это решение прежде всего является ярким результатом внимания и заботы Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к развитию спорта, в том числе футбола, а также успешной спортивной политики нашего государства.То, что проведение турнира доверено Азербайджану, имеющему богатый опыт организации международных соревнований, крупных и авторитетных мероприятий, является проявлением сильных позиций нашей страны как спортивного государства.

Выбор Азербайджана в качестве хозяина чемпионата мира, который будет организован впервые и пройдет в новом формате, также является очередным примером успешного сотрудничества между АФФА и ФИФА. В этой связи выражаем благодарность руководству ФИФА за доверие, оказанное АФФА. От всей души поздравляем футбольную общественность Азербайджана с этим знаменательным событием", - заявил Наджаф.

Чемпионат мира U-15 и фестиваль по футболу пройдет с 22 по 31 октября 2026 года.