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"Габала" направит часть средств АФФА на детский футбол

Азербайджанский футбол
Новости
25 Июня 2026 15:59
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"Габала" направит часть средств АФФА на детский футбол

Футбольный клуб "Габала" направит часть средств, выделенных Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (АФФА) за участие местных игроков, на развитие детского футбола, заявил спортивный директор клуба Сабухи Сафиярлы. По его словам, система выплат за участие местных футболистов является полезной как для клубов, так и для развития азербайджанских игроков.

"В целом это очень хорошая и продуманная система. Она является отличной мотивацией для участия местных футболистов и дополнительной поддержкой для клубов. Это очень интересный подход.

Для нашего бюджета это особенно хорошая сумма. Честно говоря, мы еще точно не определили, как именно будут распределены средства, поскольку сейчас идет процесс формирования бюджета и планирования. Но мы уже запланировали, что определенная часть будет потрачена на команды младших возрастных групп. После завершения процесса мы выступим с официальным заявлением", - цитирует Сафиярлы report.az.

Он также отметил, что "Габала" продолжит делать ставку на молодых местных игроков.

""Габала" всегда отличалась принципом привлечения местных футболистов. Из-за определенных финансовых трудностей деятельность академии была немного ограничена. Несмотря на это, в прошлом сезоне, даже находясь в опасной зоне, мы доверяли молодежи.

Прошлый сезон получился для нас сложным, и команда завершила его на 11-м месте. Тем не менее мы вновь будем давать шанс местным молодым игрокам, чей уровень позволяет выступать в Премьер-лиге. Есть позиции, на которые мы не приглашаем легионеров, чтобы там играли местные футболисты.

Из-за нехватки опыта ребятам бывает сложно, но главный тренер полностью поддерживает нашу стратегию. Мы не списываем футболиста из-за одной ошибки. Молодые игроки, соответствующие уровню Премьер-лиги, снова получат шанс", - добавил спортивный директор.

Сафиярлы также рассказал о ситуации в академии клуба. По его словам, сейчас в ней действуют только старшие возрастные группы - U17 и U19.

"В отличие от прежних лет, у нас нет возможности привозить и содержать детей из регионов начиная с 12 лет. Ограничение деятельности связано именно с этим. Сейчас мы привлекаем только местных детей из Габалы, также у нас есть группы в Баку.

По условиям лицензирования при клубе должно быть 10 возрастных групп. У нас представлены все группы от 9-10 лет до 19 лет. В ближайшее время мы организуем новый отбор в селах Габалы и проведем общую селекционную работу", - подчеркнул он.

Напомним, что по решению Исполнительного комитета АФФА 12 клубам Премьер-лиги в общей сложности были выплачены 2 миллиона 560 тысяч манатов. Лучший показатель в распределении бонусов продемонстрировала "Габала", получившая 379 987 манатов и дополнительную специальную премию в размере 50 тысяч манатов.

İdman.Biz
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