Экс-футболист "Туран Товуза" может продолжить карьеру за рубежом

Бывший футболист "Туран Товуза" Шахрияр Алиев может продолжить карьеру за пределами Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sportal.az, опытный игрок получил предложение от зарубежного клуба.

У игрока есть предложение от клуба, выступающего в высшей лиге Узбекистана.

Если переговоры завершатся успешно, бывший футболист сборной Азербайджана начнет новый сезон в Азии.

К Алиеву также проявляют интерес местные клубы, однако ожидается, что футболист отдаст предпочтение варианту с продолжением карьеры за границей.