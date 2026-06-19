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"Мерседес" отказался от протеста по итогам Гран-при Монако

Формула 1
Новости
19 Июня 2026 05:30
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"Мерседес" отказался от протеста по итогам Гран-при Монако

В Международной автомобильной федерации (ФИА) подтвердили, что "Мерседес" отозвал петицию о праве на пересмотр результатов Гран-при Монако. Немецкий коллектив должен был представить свои аргументы стюардам в субботу, однако за два дня до слушаний отказался от этой идеи.

"Стюарды были проинформированы командой "Мерседес" о том, что она отзывает ходатайство о пересмотре решений стюардов Гран-при Монако 2026 года относительно нарушения статьи B1.6.3a Спортивного регламента Формулы-1 в отношении автомобиля №63", — приводит İdman.Biz заявление ФИА.

Несмотря на отказ "Мерседеса" от дальнейших действий, по сообщениям The Race, "Макларен" и "Ред Булл" намерены продолжить разбирательство и передать дело в Международный апелляционный суд ФИА.

İdman.Biz
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