"Мерседес" отказался от протеста по итогам Гран-при Монако

В Международной автомобильной федерации (ФИА) подтвердили, что "Мерседес" отозвал петицию о праве на пересмотр результатов Гран-при Монако. Немецкий коллектив должен был представить свои аргументы стюардам в субботу, однако за два дня до слушаний отказался от этой идеи.

"Стюарды были проинформированы командой "Мерседес" о том, что она отзывает ходатайство о пересмотре решений стюардов Гран-при Монако 2026 года относительно нарушения статьи B1.6.3a Спортивного регламента Формулы-1 в отношении автомобиля №63", — приводит İdman.Biz заявление ФИА.

Несмотря на отказ "Мерседеса" от дальнейших действий, по сообщениям The Race, "Макларен" и "Ред Булл" намерены продолжить разбирательство и передать дело в Международный апелляционный суд ФИА.