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Формула-1 нашла замену Гран-при Азербайджана на случай возобновления войны в Иране

Формула 1
Новости
19 Июня 2026 19:45
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Формула-1 нашла замену Гран-при Азербайджана на случай возобновления войны в Иране

Руководство Формулы-1 разработало альтернативные варианты на случай изменений в календаре чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на сайт rmcmotori.com, если проведение Гран-при Азербайджана, запланированного на 26 сентября в Баку, окажется под угрозой, его может заменить этап в Турции.

По информации источника, организаторы уже подготовили резервный сценарий для завершения сезона в случае осложнения ситуации на Ближнем Востоке. В таком случае трасса "Истанбул Парк" сможет принять этап Формулы-1 и вернуться в календарь чемпионата мира на год раньше предполагаемого срока.

Отмечается, что на данный момент никаких решений об отмене Гран-при Азербайджана нет. Более того, ситуация в регионе, по оценкам источника, развивается в сторону мирного урегулирования. Однако руководство Формулы-1 рассматривает различные варианты, чтобы гарантировать проведение всех этапов сезона.

Кроме того, сообщается, что сложности могут возникнуть и с двумя заключительными гонками чемпионата - в Катаре и Абу-Даби. В качестве альтернативы рассматривается проведение двух финальных этапов на автодроме Портимао в Португалии. Среди преимуществ этой трассы называются готовая инфраструктура и благоприятные погодные условия региона Алгарве.

Также источник сообщил о возможных изменениях в формате Гран-при Монако в 2027 году. Рассматривается вариант проведения спринтерской гонки: квалификация к спринту может пройти в пятницу, сам спринт - в субботу утром, после чего состоится традиционная квалификация к основной гонке.

Впрочем, официального подтверждения этой информации пока нет. По данным источника, Liberty Media лишь обсуждала данную идею с представителями княжества Монако.

İdman.Biz
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