Алонсо заявил, что хотел бы принять участие в "24 часах Ле-Мана" вместе с Ферстаппеном

44-летний двукратный чемпион Формулы-1 пилот "Астон Мартин" испанец Фернандо Алонсо рассказал, что открыт к участию в прочих автогоночных сериях, сообщает İdman.Biz.

"Участие в "Инди-500" после карьеры в Ф-1? Нет, сейчас я об этом не думаю. А что касается гиперкаров, то пока не могу сказать определенно. Я бы с удовольствием снова принял участие в "Дакаре" и хотел бы однажды его выиграть, просто ради самого вызова. Тройная корона тоже очень заманчива, как и сам "Дакар", потому что, если бы я смог победить в Формуле-1, гонках на выносливость и ралли, это было бы беспрецедентным достижением, поэтому мне нравится этот вызов.

"24 часа Ле-Мана" — это замечательный опыт, который я уже приобрёл. И кто знает, может быть, я сделаю это снова, особенно если однажды ко мне присоединится Ферстаппен", — приводит слова Алонсо портал FormulaPassion.