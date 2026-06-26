Пилотам на Гран-при Австрии разрешено пользоваться системами охлаждения

Международная автомобильная федерация (ФИА) впервые в нынешнем сезоне разрешила пилотам чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 использовать на Гран-при Австрии, который пройдет 26-28 июня, индивидуальные системы охлаждения из-за экстремальной жары, передает İdman.Biz со ссылкой на ТАСС.

Согласно заявлению директора по гонкам ФИА Руя Маркеса, ожидается, что в определенные моменты гонок на трассе "Ред Булл Ринг" температура может превысить 31 градус Цельсия, и автогонщики смогут воспользоваться жилетами с жидкостным охлаждением.

Эта мера с целью повышения безопасности пилотов была принята после Гран-при Катара в 2023 году. В прошлом году подобные уведомления о погодной опасности прозвучали на Гран-при Сингапура и США.

Ранее метеослужба Австрии объявила высший уровень погодной опасности из-за экстремальной жары. Прогнозируемая температура воздуха в ближайшие выходные достигнет 40 градусов на северо-востоке страны, в том числе в Вене. Экстремальный уровень тепловой нагрузки ожидается 27-28 июня в федеральных землях Верхняя Австрия и Нижняя Австрия. Столбик термометра поднимется до почти 40 градусов в таких городах, как Линц, Санкт-Пёльтен, Клагенфурт и Грац.