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Нидерланды установили рекорд чемпионатов мира по серии без поражений

ЧМ-2026
Новости
30 Июня 2026 10:32
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Нидерланды установили рекорд чемпионатов мира по серии без поражений

Сборная Нидерландов по футболу завершила выступление на ЧМ-2026, не потерпев ни одного поражения в основное время.

Как сообщает İdman.Biz, команда Роналда Кумана уступила Марокко в матче 1/16 финала. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались марокканцы — 3:2.

Таким образом, Нидерланды вылетели с четвертого подряд чемпионата мира, на котором участвовали, не проиграв ни одного матча в основное время.

В последний раз за 90 минут на мировом первенстве нидерландская сборная уступала в 2006 году. Тогда команда проиграла Португалии в 1/8 финала со счетом 0:1.

После этого Нидерланды провели 23 матча на чемпионатах мира без поражений в основное время.

В 2010 году команда выиграла шесть матчей и уступила Испании в финале в дополнительное время. В 2014-м Нидерланды также не проиграли за 90 минут, но вылетели от Аргентины в полуфинале по пенальти, а затем завоевали бронзовые медали.

В 2018 году сборная не квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира. В 2022-м Нидерланды дошли до четвертьфинала, где уступили Аргентине по пенальти.

На ЧМ-2026 команда одержала две победы, один раз сыграла вничью на групповом этапе, а затем проиграла Марокко в серии пенальти в 1/16 финала.

При этом Нидерланды остаются без медалей чемпионатов мира с 2014 года. Тогда команда заняла третье место на турнире в Бразилии.

Отметим также, что сборная Нидерландов трижды играла в финалах чемпионатов мира, но ни разу не выигрывала турнир.

İdman.Biz
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