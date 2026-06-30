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Марокканцы выбили Нидерланды в серии пенальти и вышли на Канаду - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
30 Июня 2026 08:16
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Марокканцы выбили Нидерланды в серии пенальти и вышли на Канаду - ВИДЕО

Сборная Марокко стала участником 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу, одержав драматичную победу над Нидерландами в матче 1/16 финала.

Как сообщает İdman.Biz, основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались марокканцы – 3:2.

Первый тайм прошел в напряженной тактической борьбе. Марокканцы выглядели опаснее в атаке: Ашраф Хакими и Аззедин Унахи несколько раз серьезно угрожали воротам Барта Вербрюггена, однако счет до перерыва так и не был открыт. Нидерланды отвечали редкими контратаками, но Яссин Буну также действовал безошибочно.

После перерыва инициатива постепенно перешла к европейцам. На 72-й минуте Коди Гакпо завершил красивую комбинацию после передачи Крисенсио Саммервилла и вывел Нидерланды вперед – 1:0. Казалось, команда Роналда Кумана удержит победный счет, однако Марокко отказалось сдаваться. Уже на 90+1-й минуте Шамсдин Талби навесил в штрафную, где Исса Диоп ударом головой восстановил равновесие – 1:1, переведя встречу в дополнительное время.

В экстра-таймах именно африканская команда была ближе к победе. Самый реальный шанс упустил Суфьян Рахими, который убежал один на один с Вербрюггеном, но голкипер сборной Нидерландов спас свою команду великолепным сейвом. До финального свистка счет больше не изменился, и судьбу путевки в 1/8 финала должна была решить серия пенальти.

Настоящая драма развернулась уже с первого удара.
Теун Копмейнерс уверенно реализовал первый пенальти и вывел Нидерланды вперед – 1:0. Ответный удар Нейла Эль-Айнауи пришелся в перекладину. Шанс увеличить преимущество был у Джастина Клюйверта, однако он угодил в штангу. Затем Суфьян Рахими сравнял счет – 1:1, несмотря на то что Вербрюгген коснулся мяча.

Третий удар Нидерландов точно исполнил Ваут Вегхорст – 2:1, но Шамсдин Талби вновь восстановил равновесие – 2:2. После этого Крисенсио Саммервилл не сумел переиграть Буну, а Ашраф Хакими неожиданно ответил попаданием в штангу, сохранив ничью в серии.

Развязка наступила в заключительных попытках. Квинтен Тимбер пробил мимо ворот, предоставив Марокко шанс завершить противостояние. Им воспользовался Исмаэль Сайбари, который хладнокровно отправил мяч в сетку и принес своей команде победу в серии пенальти со счетом 3:2.

Марокко продолжает свое яркое выступление на мировом первенстве и в 1/8 финала встретится со сборной Канады, которая ранее минимально обыграла ЮАР.

İdman.Biz
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