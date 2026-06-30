Марокко сыграет с Канадой: определилась первая пара 1/8 финала ЧМ-2026

Сборные Марокко и Канады встретятся в 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, матч пройдет 4 июля в Хьюстоне и начнется в 21:00 по бакинскому времени.

Канада вышла в 1/8 финала после победы над ЮАР в 1/16 финала. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Сборная Марокко, в свою очередь, прошла Нидерланды. Основное время матча завершилось вничью — 1:1, а в серии пенальти марокканская сборная победила со счетом 3:2.

Канадская команда подходит к встрече с сильным психологическим фоном: победа над ЮАР подтвердила, что сборная умеет играть прагматично и удерживать нужный результат. Для Канады это шанс продолжить один из самых заметных турниров в своей истории.

Марокко же снова подтвердило статус команды, способной выдерживать матчи высокого давления. Победа над Нидерландами после серии пенальти стала очередным доказательством характера команды и ее умения играть на нервах соперника.

Главной интригой встречи станет столкновение двух разных сценариев. Канада постарается использовать физику, скорость и прямолинейность, тогда как Марокко будет делать ставку на дисциплину, плотность в обороне, эмоциональную устойчивость и опыт игры в матчах на вылет.

Победитель пары Канада - Марокко в четвертьфинале сыграет с сильнейшим в матче Парагвай - Франция/Швеция.