Бекхэм заработает миллионы благодаря ЧМ-2026 - СМИ

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм получит значительный доход благодаря рекламным кампаниям во время чемпионата мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Daily Mail, экс-футболист заработает около 19 миллионов фунтов стерлингов благодаря сотрудничеству с крупными мировыми брендами.

По информации источника, дополнительный коммерческий эффект связан с рекламными паузами во время матчей чемпионата мира, включая специальные остановки на "водопой", которые увеличивают время показа рекламы.

Напомним, Бекхэм является совладельцем клуба MLS "Интер Майами" и остается одним из самых востребованных лиц мировых рекламных кампаний.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.