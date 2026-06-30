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Бекхэм заработает миллионы благодаря ЧМ-2026 - СМИ

ЧМ-2026
Новости
30 Июня 2026 07:08
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Бекхэм заработает миллионы благодаря ЧМ-2026 - СМИ

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм получит значительный доход благодаря рекламным кампаниям во время чемпионата мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Daily Mail, экс-футболист заработает около 19 миллионов фунтов стерлингов благодаря сотрудничеству с крупными мировыми брендами.

По информации источника, дополнительный коммерческий эффект связан с рекламными паузами во время матчей чемпионата мира, включая специальные остановки на "водопой", которые увеличивают время показа рекламы.

Напомним, Бекхэм является совладельцем клуба MLS "Интер Майами" и остается одним из самых востребованных лиц мировых рекламных кампаний.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

İdman.Biz
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