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Гюндоган жестко высказался о вылете Германии с ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
30 Июня 2026 10:47
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Гюндоган жестко высказался о вылете Германии с ЧМ-2026

Бывший футболист сборной Германии Илкай Гюндоган прокомментировал вылет национальной команды с ЧМ-2026.

Как сообщает İdman.Biz, Германия завершила выступление на турнире после поражения от Парагвая в 1/16 финала. Основное и дополнительное время матча Германия - Парагвай завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти команда Юлиана Нагельсмана уступила — 3:4.

Гюндоган жестко оценил игру сборной Германии и заявил, что у команды нет оправданий.

"Бундестим не показал уверенный футбол в последнем матче. Этому нет никаких оправданий. VAR отменил гол? Над таким эпизодом в английской Премьер-лиге просто посмеялись бы и продолжили игру. Это огромное разочарование", — сказал Гюндоган.

Таким образом, сборная Германии сенсационно завершила борьбу на чемпионате мира уже на стадии 1/16 финала.

İdman.Biz
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