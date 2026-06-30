ЧМ-2026: Франция, Мексика и Норвегия сыграют за выход в 1/8 финала

Сегодня на чемпионате мира-2026 по футболу продолжатся матчи 1/16 финала.
Как сообщает İdman.Biz, в программе дня запланированы три встречи, по итогам которых определятся очередные участники 1/8 финала.
Первый матч начнется в 21:00 по бакинскому времени. Кот-д’Ивуар встретится с Норвегией, а победитель этой пары в следующем раунде сыграет с Бразилией. Накануне бразильцы обыграли Японию (2:1) и продолжили борьбу в плей-офф.
В 01:00 Франция сыграет со Швецией. Победитель этой встречи выйдет на Парагвай, который ранее прошел Германию. Основное время матча Германия - Парагвай завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались парагвайцы — 4:3.
Завершит игровой день матч Мексика - Эквадор. Встреча начнется в 05:00 по бакинскому времени. Победитель этой пары в 1/8 финала встретится с сильнейшим в матче Англия - ДР Конго.
ЧМ-2026
1/16 финала
30 июня
21:00. Кот-д’Ивуар - Норвегия
1 июля
01:00. Франция - Швеция
05:00. Мексика - Эквадор