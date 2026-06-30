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ЧМ-2026: Франция, Мексика и Норвегия сыграют за выход в 1/8 финала

ЧМ-2026
Новости
30 Июня 2026 10:16
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ЧМ-2026: Франция, Мексика и Норвегия сыграют за выход в 1/8 финала

Сегодня на чемпионате мира-2026 по футболу продолжатся матчи 1/16 финала.

Как сообщает İdman.Biz, в программе дня запланированы три встречи, по итогам которых определятся очередные участники 1/8 финала.

Первый матч начнется в 21:00 по бакинскому времени. Кот-д’Ивуар встретится с Норвегией, а победитель этой пары в следующем раунде сыграет с Бразилией. Накануне бразильцы обыграли Японию (2:1) и продолжили борьбу в плей-офф.

В 01:00 Франция сыграет со Швецией. Победитель этой встречи выйдет на Парагвай, который ранее прошел Германию. Основное время матча Германия - Парагвай завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались парагвайцы — 4:3.

Завершит игровой день матч Мексика - Эквадор. Встреча начнется в 05:00 по бакинскому времени. Победитель этой пары в 1/8 финала встретится с сильнейшим в матче Англия - ДР Конго.

ЧМ-2026

1/16 финала

30 июня

21:00. Кот-д’Ивуар - Норвегия

1 июля

01:00. Франция - Швеция

05:00. Мексика - Эквадор

İdman.Biz
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