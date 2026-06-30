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Никола Юрчевич: "Португалия очень сильна, но шансы равны"

ЧМ-2026
Новости
30 Июня 2026 15:29
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Никола Юрчевич: "Португалия очень сильна, но шансы равны"

Бывший главный тренер сборной Азербайджана по футболу Никола Юрчевич поделился ожиданиями от матча 1/16 финала ЧМ-2026 между Португалией и Хорватией.

"Сборная Португалии — очень сильная команда. В ее составе есть футболисты высокого уровня", — цитирует Юрчевича АЗЕРТАДЖ.

Хорватский специалист, который сейчас работает техническим советником юношеских сборных Хорватии, отметил, что Португалия будет сложным соперником.

"Тем не менее я верю, что у нас есть шансы. Даже сказал бы, что шансы равны. Потому что мы выиграли два последних матча. Хорватия постепенно набирает форму, поэтому я с оптимизмом смотрю на предстоящую игру", — заявил он.

Юрчевич подчеркнул, что встреча может стать особенной и из-за статуса двух звезд мирового футбола — Криштиану Роналду и Луки Модрича.

"Матч будет очень интересным. Скорее всего, это последний чемпионат мира и для Криштиану Роналду, и для Луки Модрича. Если говорить о Роналду, то за последние 20 лет он показывал невероятные результаты и забил около 1000 голов. На этом чемпионате мира он тоже продемонстрировал свое умение забивать. Конечно, в предстоящем матче он будет очень опасным футболистом для сборной Хорватии. Надеюсь, наша линия обороны найдет способ нейтрализовать его", — сказал специалист.

Юрчевич также назвал главных фаворитов турнира.

"На бумаге и по первым трем матчам главным фаворитом я считаю Францию. У этой команды сильный состав с Килианом Мбаппе, Усманом Дембеле и другими футболистами высокого уровня. Испания, Бразилия, Аргентина и Англия также входят в число основных претендентов на чемпионство", — отметил он.

Матч Португалия - Хорватия пройдет в ночь со 2 на 3 июля и начнется в 03:00 по бакинскому времени.

Напомним, Никола Юрчевич работал со сборной Азербайджана с февраля по декабрь 2019 года. Он также был помощником тренера в сборной Хорватии.

İdman.Biz
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