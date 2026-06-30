Победа Марокко в 1/16 финала ЧМ-2026 привела к беспорядкам в Нидерландах - ВИДЕО

После победы сборной Марокко над Нидерландами в серии пенальти в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года в ряде городов Нидерландов произошли беспорядки.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на NL Times, тысячи болельщиков марокканского происхождения вышли на улицы, чтобы отпраздновать исторический успех своей команды.

По информации местных СМИ, в районе Схилдерсвейк в Гааге сотни фанатов с флагами Марокко устроили массовые гуляния. Автомобили с сигналами проезжали по улицам, а в небо запускали фейерверки.

Спустя некоторое время ситуация обострилась. После того как в сторону сотрудников полиции были брошены пиротехнические изделия, правоохранительные органы направили в район дополнительные силы. Для разгона наиболее агрессивных участников празднования полиция применила водометы. Сообщается также о задержанных.

Массовые празднования прошли и в Амстердаме, Утрехте и Амерсфорте. В некоторых районах полиция усилила меры безопасности, чтобы не допустить дальнейших столкновений.

Напомним, в матче 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Марокко обыграла Нидерланды в серии пенальти со счетом 3:2. Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью — 1:1. В 1/8 финала марокканцы встретятся со сборной Канады.