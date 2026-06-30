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Президент Парагвая объявил выходной после победы над Германией на ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
30 Июня 2026 14:14
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Президент Парагвая объявил выходной после победы над Германией на ЧМ-2026

Победа сборной Парагвая над Германией в 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года вызвала настоящий праздник в стране.

Как сообщает İdman.Biz, президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил 30 июня выходным днем в честь выхода национальной команды в 1/8 финала.

О своем решении глава государства сообщил на странице в социальной сети X. Он отметил, что Парагвай никогда не сдается, и назвал этот день праздником для всей страны.

Напомним, в матче 1/16 финала парагвайцы обыграли Германию в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в послематчевой серии одиннадцатиметровых точнее оказались южноамериканцы - 4:3.

В 1/8 финала чемпионата мира сборная Парагвая встретится с победителем матча Франция - Швеция.

İdman.Biz
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