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В сборной Германии возникли проблемы с выбором шестого пенальтиста

ЧМ-2026
Новости
30 Июня 2026 17:26
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В сборной Германии возникли проблемы с выбором шестого пенальтиста

Сборная Германии по футболу столкнулась с проблемой при выборе шестого бьющего в серии пенальти матча 1/16 финала ЧМ-2026 против Парагвая (1:1, пен. 3:4).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Bild, решающий промах совершил защитник Джонатан Та, который пробил мимо ворот.

Отмечается, что для Та это было первое исполнение одиннадцатиметрового в карьере. Его удар не позволил команде Юлиана Нагельсмана спасти матч и продолжить борьбу на турнире.

По информации источника, во время серии пенальти несколько игроков сборной Германии колебались и не проявляли готовности взять на себя удар.

К этому моменту, помимо Джонатана Та и первых пяти бьющих, на поле оставались Леон Горецка, Вальдемар Антон, Натаниэль Браун, Малик Тиав, а также вратарь Мануэль Нойер.

Таким образом, Германия завершила выступление на ЧМ-2026 уже на стадии 1/16 финала.

İdman.Biz
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