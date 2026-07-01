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Икарди стал свободным агентом и может покинуть "Галатасарай"

Футбол
Новости
1 Июля 2026 16:57
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Икарди стал свободным агентом и может покинуть "Галатасарай"

Аргентинский нападающий Мауро Икарди официально стал свободным агентом после истечения срока контракта с турецким "Галатасараем".

Как сообщает İdman.Biz, с 1 июля 2026 года 33-летний форвард получил право перейти в любой клуб без выплаты трансферной компенсации.

На данный момент новый контракт между Икарди и стамбульским клубом не подписан, а перспективы продолжения сотрудничества остаются неясными.

Агент футболиста Элио Пино в комментарии HT Spor уклонился от прямого ответа на вопрос о будущем своего клиента.

"Ответ на этот вопрос я дал руководству "Галатасарая" еще месяц назад. Поэтому не считаю нужным что-либо комментировать", - заявил Пино.

На вопрос о том, возник ли кризис в переговорах по новому соглашению, агент ответил кратко:

"Я не хочу говорить на эту тему".

Не стал Пино делать и прогнозов относительно того, останется ли Икарди в "Галатасарае" на следующий сезон.

"Поживем - увидим", - отметил агент.

Напомним, Мауро Икарди выступал за "Галатасарай" на протяжении четырех сезонов и стал одним из лидеров команды. За это время аргентинец провел 134 официальных матча, забил 77 мячей и отдал 25 результативных передач.

İdman.Biz
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