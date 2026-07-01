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"Бавария" подписала лучшего бомбардира сборной Марокко на ЧМ-2026

Мировой футбол
Новости
1 Июля 2026 20:39
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"Бавария" подписала лучшего бомбардира сборной Марокко на ЧМ-2026

Мюнхенская "Бавария" официально объявила о переходе полузащитника "ПСВ" и сборной Марокко Исмаэля Сайбари.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт немецкого клуба, с футболистом подписан контракт, рассчитанный до 30 июня 2031 года.

В составе "Баварии" марокканец будет выступать под 34-м номером.

Этим летом Сайбари защищает цвета сборной Марокко на чемпионате мира 2026 года. Полузащитник является лучшим бомбардиром своей национальной команды на турнире, забив три мяча в четырех матчах.

На групповом этапе марокканцы набрали семь очков и вышли в плей-офф со второго места в группе C. В 1/16 финала сборная Марокко обыграла Нидерланды в серии пенальти (1:1, 3:2), а в 1/8 финала встретится с Канадой.

İdman.Biz
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