Жена Левандовского призналась, что боится переезда в США

Супруга польского нападающего Роберта Левандовского Анна поделилась эмоциями после перехода мужа в американский "Чикаго Файр".

Как сообщает İdman.Biz, жена футболиста призналась в социальных сетях, что с тревогой воспринимает предстоящий переезд семьи в США.

"Впереди большие перемены, переезд в Чикаго. И хотя я должна быть в восторге, но сейчас я в ужасе. Барселона стала моим домом и убежищем, которое я полюбила всем сердцем. Мысль о том, что придется снова собирать вещи, бросать то, что я построила, и начинать все сначала, просто ужасает", - написала Анна Левандовска.

Она также отметила, что жизнь супруги профессионального футболиста - это не только роскошь, но и постоянная готовность к серьезным переменам ради карьеры мужа.

Напомним, ранее Роберт Левандовский подписал контракт с клубом MLS "Чикаго Файр", за который будет выступать в течение двух ближайших сезонов. Последние четыре года 37-летний форвард защищал цвета "Барселоны", а до этого выступал за "Баварию", дортмундскую "Боруссию" и другие клубы.