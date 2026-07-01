Ламин Ямаль: "Моя мама родила меня в 16 лет, а отец собирал вещи на улице"

Вингер сборной Испании и "Барселоны" Ламин Ямаль поделился мыслями о давлении, которое сопровождает его стремительно развивающуюся карьеру.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Cadena Ser, футболист заявил, что не считает собственную популярность и ожидания болельщиков настоящим испытанием.

"Я никогда не вешаю на себя этот груз. Есть люди, которые страдали гораздо больше. Моя мама родила меня в 16 лет - вот это действительно настоящее давление. А моему отцу приходилось собирать вещи на улице, чтобы принести еду в дом. Это - давление. Всё, что должен делать я, - это просто играть в футбол и радовать испанских болельщиков", - сказал Ямаль.

Напомним, что уже 2 июля сборная Испании проведет матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года против Австрии. Встреча начнется в 23:00 по бакинскому времени.