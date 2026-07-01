"Барселона" продлила контракт с Кристенсеном

Испанская "Барселона" продлила контракт с защитником Андреасом Кристенсеном.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт клуба, новое соглашение с 30-летним датчанином рассчитано еще на два сезона.

При этом стороны включили в контракт специальное условие, согласно которому летом 2027 года как клуб, так и сам футболист смогут досрочно расторгнуть соглашение.

Кристенсен выступает за "Барселону" с 2022 года. За это время защитник провел в составе каталонской команды 98 официальных матчей, забил пять мячей и отдал три результативные передачи.