Ламин Ямаль заявил, что Испания выиграет чемпионат мира

Вингер сборной Испании и "Барселоны" Ламин Ямаль поделился ожиданиями от выступления на чемпионате мира 2026 года, а также рассказал, кто из игроков произвел на него наибольшее впечатление по ходу турнира.

Как сообщает İdman.Biz, в интервью COPE 18-летний футболист заявил, что полностью сосредоточен на предстоящем матче и постепенно набирает оптимальную форму.

"Чувствую себя очень хорошо, есть огромное желание и волнение. Мы уже увидели, как несколько больших сборных покинули турнир. Это нас только мотивирует. Сейчас я готов процентов на 80-90 и продолжаю прибавлять. Против Австрии готов сыграть все 90 минут", - сказал Ямаль.

Футболист также ответил на критику в адрес игры сборной Испании, подчеркнув, что на этой стадии главным остается результат.

"Самое главное - побеждать. Конечно, хочется показывать красивый футбол. Но если играть хорошо и проигрывать, все мы будем расстроены. Мы способны играть лучше, чем показывали до сих пор. Нужно просто побеждать и проходить дальше. Теперь нам уже недостаточно 70 процентов, мы хотим все 100. Но важно сохранять спокойствие и двигаться шаг за шагом".

Ямаль не скрывает, что верит в победу своей команды на мировом первенстве.

"Я хочу выиграть и чемпионат мира, и Лигу чемпионов. Думаю, что чемпионат мира мы выиграем уже в этом году, а Лигу чемпионов будет завоевать сложнее. Это не одержимость, просто я действительно верю, что мы станем чемпионами мира".

Игрок "Барселоны" также заявил, что готов взять на себя лидерскую роль в национальной команде.

"Педри, Родри и Нико - великолепные футболисты. Но я ношу десятый номер в "Барселоне", играю на фланге и могу в любой момент изменить ход матча. Я счастлив этому. Не чувствую давления. Оно возникает только тогда, когда ты не можешь сделать то, чего от тебя ждут. Я же считаю, что способен на это. Нужно верить в себя. Сейчас начинается самая важная стадия турнира. Если мы хорошо сыграем дальше, никто уже не вспомнит о групповом этапе".

Кроме того, Ямаль назвал футболистов, чья игра впечатлила его на нынешнем чемпионате мира.

"Мне очень нравится, как на этом чемпионате мира играет Винисиус Жуниор. Также нравится игра Лионеля Месси. А еще меня приятно удивил Исмаэль Сайбари из сборной Марокко".