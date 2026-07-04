Рафинья пропустит матч Бразилия - Норвегия на ЧМ-2026

Вингер сборной Бразилии по футболу Рафинья не сыграет в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Норвегии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Globo, футболист не успел восстановиться после мышечной травмы, полученной в игре с Гаити.

По данным источника, Рафинья пока не вернулся к тренировкам в общей группе. Медицинский штаб сборной Бразилии не хочет рисковать здоровьем игрока и принял решение отложить его возвращение на поле.

Бразилия вышла в 1/8 финала ЧМ-2026 после победы над Японией (2:1).

В следующем раунде "селесао" сыграет с Норвегией.