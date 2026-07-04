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Месси спас чемпионов мира в триллере с Кабо-Верде - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
4 Июля 2026 08:06
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Месси спас чемпионов мира в триллере с Кабо-Верде

Сборная Аргентины стала участником 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу, обыграв Кабо-Верде со счетом 3:2 после дополнительного времени в одном из самых драматичных матчей нынешнего турнира.

Как сообщает İdman.Biz, встреча в Майами едва не завершилась главной сенсацией чемпионата. Уже на 29-й минуте капитан аргентинцев Лионель Месси красивым ударом открыл счет и одновременно установил уникальное достижение, став первым футболистом в истории, забившим в восьми матчах чемпионатов мира подряд.

Однако дебютант мирового первенства не собирался сдаваться. На 59-й минуте Дерой Дуарте восстановил равновесие, и основное время завершилось со счетом 1:1.

В дополнительное время команды продолжили обмениваться ударами. На 93-й минуте Лисандро Мартинес вновь вывел Аргентину вперед, но уже на 103-й Сидни Лопеш Кабрал роскошным дальним ударом снова сравнял счет – 2:2. Когда казалось, что матч перейдет в серию пенальти, на 111-й минуте после подачи углового Месси мяч от головы Кристиана Ромеро и защитника Дини оказался в воротах Кабо-Верде. Гол был записан как автогол Дини и принес аргентинцам победу – 3:2.

Кабо-Верде покидает турнир с высоко поднятой головой. Африканская команда, впервые сыгравшая на чемпионате мира, едва не выбила действующих чемпионов и заслужила аплодисменты футбольного мира.

Аргентина же в 1/8 финала встретится со сборной Египта.

İdman.Biz
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