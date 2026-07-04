Салах признан лучшим игроком матча с Австралией на ЧМ-2026

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира - 2026 против Австралии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ФИФА, капитан африканской команды получил индивидуальную награду после победы египтян в серии пенальти - 4:2. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1.

34-летний форвард провел на поле все 120 минут и уверенно реализовал свою попытку в послематчевой серии, эффектно исполнив удар в стиле "паненка".

Благодаря этой победе сборная Египта вышла в 1/8 финала чемпионата мира, где встретится с победителем противостояния Аргентина - Кабо-Верде.