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Салах признан лучшим игроком матча с Австралией на ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
4 Июля 2026 01:58
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Салах признан лучшим игроком матча с Австралией на ЧМ-2026

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира - 2026 против Австралии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ФИФА, капитан африканской команды получил индивидуальную награду после победы египтян в серии пенальти - 4:2. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1.

34-летний форвард провел на поле все 120 минут и уверенно реализовал свою попытку в послематчевой серии, эффектно исполнив удар в стиле "паненка".

Благодаря этой победе сборная Египта вышла в 1/8 финала чемпионата мира, где встретится с победителем противостояния Аргентина - Кабо-Верде.

İdman.Biz
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