Сборной Англии предложили использовать "Виагру" перед матчем ЧМ-2026

Сборной Англии предложили нестандартный способ подготовки к матчу 1/8 финала чемпионата мира - 2026 против Мексики.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Sun, английским футболистам посоветовали обратить внимание на "Виагру" для адаптации к условиям игры в Мехико.

Матч пройдет на стадионе "Ацтека", который расположен на высоте более 2200 метров над уровнем моря. По мнению британского таблоида, препарат может помочь организму быстрее приспособиться к горной местности за счет расширения кровеносных сосудов.

Отмечается, что "Виагра" является торговым названием силденафила и не входит в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства.

При этом в материале подчеркивается, что нет никаких признаков того, что тренерский штаб Томаса Тухеля действительно планирует использовать такой метод.

Матч Мексика - Англия состоится 6 июля и начнется в 04:00 по бакинскому времени.