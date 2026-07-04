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Матч Бразилия - Норвегия могут перенести из-за жары

ЧМ-2026
Новости
4 Июля 2026 00:25
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Матч Бразилия - Норвегия могут перенести из-за жары

Матч 1/8 финала чемпионата мира - 2026 между сборными Бразилии и Норвегии может начаться позже запланированного времени.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на GOAL, причиной возможного переноса стала аномально высокая температура, которая ожидается в Ист-Ратерфорде, где пройдет встреча.

По информации источника, ФИФА рассматривает вариант переноса стартового свистка на один час. Официальное решение ожидается уже сегодня.

На данный момент матч Бразилия - Норвегия запланирован на воскресенье, 5 июля. Начало встречи - в 23:59 по бакинскому времени.

İdman.Biz
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