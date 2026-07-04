На ЧМ-2026 установлен новый рекорд по количеству автоголов

Чемпионат мира - 2026 установил новый рекорд по количеству автоголов за всю историю турнира.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Opta, автогол защитника сборной Египта Мохамеда Хани в матче 1/16 финала против Австралии стал уже 13-м на нынешнем мировом первенстве.

Таким образом, чемпионат мира - 2026 превзошел рекорд мундиаля 2018 года в России, где за весь турнир было зафиксировано 12 автоголов.

Хани срезал мяч в собственные ворота во втором тайме после подачи австралийцев в штрафную площадь, позволив сопернику сравнять счет. До этого сборная Египта вела благодаря голу Эмама Ашура.