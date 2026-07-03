Анчелотти: "Неймар готов провести на поле все 90 минут"

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что нападающий Неймар полностью готов к матчу 1/8 финала чемпионата мира - 2026 против Норвегии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Folha de S.Paulo, итальянский специалист подчеркнул, что форвард способен провести на поле все 90 минут.

"Да, он может отыграть 90 минут. Он не в восторге от ситуации, но ведет себя очень достойно, отлично тренируется. Неймар - человек, который с уважением относится к окружающим и добр к людям, партнеры по команде его любят. Он играет важную роль в коллективе, поскольку обладает высоким мастерством и при этом остается очень скромным человеком. Я им очень доволен. Разумеется, Неймар хочет играть, как и всегда", - сказал Анчелотти.

Напомним, на нынешнем чемпионате мира Неймар принял участие лишь в одном из четырех матчей сборной Бразилии, проведя на поле 14 минут.

Матч 1/8 финала между сборными Бразилии и Норвегии состоится 5 июля. В предыдущем раунде плей-офф бразильцы обыграли Японию со счетом 2:1.