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Ашур вывел Египет вперед в матче с Австралией - ОБНОВЛЯЕТСЯ + ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
3 Июля 2026 22:14
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Ашур вывел Египет вперед в матче с Австралией

Полузащитник сборной Египта Эмам Ашур вывел свою команду вперед в матче 1/16 финала чемпионата мира - 2026 против Австралии.

Как сообщает İdman.Biz, футболист отличился на 13-й минуте встречи, поразив ворота австралийской сборной и сделав счет 1:0.

Матч проходит на стадионе AT&T Stadium в Арлингтоне (США). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с уругвайцем Густаво Техерой.

Сборная Австралии вышла в плей-офф со второго места в группе D, а Египет занял вторую строчку в группе G.

Победитель этого противостояния в 1/8 финала встретится с победителем пары Аргентина - Кабо-Верде.

20:00

На чемпионате мира - 2026 стартовал матч 1/16 финала между сборными Австралии и Египта.

Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на стадионе AT&T Stadium в Арлингтоне (США).

Стартовый составам команд:

Австралия: Бич, Бос, Чиркати, Суттар, Херрингтон, Бехич, Вольпато, Ирвайн, О'Нил, Меткалф, Иранкунда.

Египет: Шобейр, Хани, Ибрахим, Хафез, Рабья, Ашур, Фати, Аттия, Зико, Салах, Мармуш.

Сборная Австралии вышла в плей-офф со второго места в группе D, а Египет занял вторую строчку в группе G.

Победитель сегодняшнего матча выйдет в 1/8 финала чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике.

İdman.Biz
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