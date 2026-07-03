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У восьми игроков сборной Туниса обнаружили запрещенное вещество на ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
3 Июля 2026 18:30
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У восьми игроков сборной Туниса обнаружили запрещенное вещество на ЧМ-2026

В допинг-пробах восьми футболистов сборной Туниса, выступавших на чемпионате мира 2026 года, обнаружены следы запрещенного вещества.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Daily Mail, речь идет о кленбутероле — препарате, входящем в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA). По информации источника, вещество могло попасть в организм игроков после употребления зараженного мяса во время пребывания сборной Туниса на тренировочной базе в Мексике.

Отмечается, что клубы всех футболистов уже проинформированы о сложившейся ситуации.

Напомним, что сборная Туниса завершила выступление на чемпионате мира 2026 года уже на групповом этапе. После первого матча турнира Федерация футбола Туниса отправила в отставку главного тренера национальной команды Сабри Лямуши.

İdman.Biz
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