У восьми игроков сборной Туниса обнаружили запрещенное вещество на ЧМ-2026

В допинг-пробах восьми футболистов сборной Туниса, выступавших на чемпионате мира 2026 года, обнаружены следы запрещенного вещества.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Daily Mail, речь идет о кленбутероле — препарате, входящем в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA). По информации источника, вещество могло попасть в организм игроков после употребления зараженного мяса во время пребывания сборной Туниса на тренировочной базе в Мексике.

Отмечается, что клубы всех футболистов уже проинформированы о сложившейся ситуации.

Напомним, что сборная Туниса завершила выступление на чемпионате мира 2026 года уже на групповом этапе. После первого матча турнира Федерация футбола Туниса отправила в отставку главного тренера национальной команды Сабри Лямуши.